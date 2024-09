As intensas chuvas que atingiram a Coreia do Norte no mês passado resultaram em mais de 4 mil mortes e 15 mil desalojados, segundo fontes internacionais. O regime de Kim Jong-un, conhecido por seu controle absoluto da informação, reagiu com medidas drásticas. O ditador substituiu rapidamente o Ministro da Segurança Pública e os líderes provinciais, e ordenou a execução de cerca de 30 funcionários como forma de desviar a responsabilidade e manter o controle.

As imagens revelam um rastro de destruição alarmante, reminiscentes dos devastadores eventos que atingiram o Rio Grande do Sul no início do ano. A devastação, combinada com uma crise alimentar já severa, agravará ainda mais a situação humanitária no país.

A resposta do regime inclui a manipulação da verdade e uma abordagem punitiva, sem resolver os problemas reais enfrentados pela população.