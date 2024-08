Kim Jong-un e Vladimir Putin prometem estreitar laços no dia da libertação da Coreia. O lídere norte-coreano reafirmou a promessa de aprofundar a cooperação com a Rússia numa mensagem ao presidente Vladimir Putin, no momento em que Pyongyang comemorava o aniversário da independência do domínio colonial do Japão, informou a agência de notícias estatal KCNA.

Mensagem em resposta às congratulações de Putin pelo aniversário do dia da libertação, em 15 de agosto. No qual o líder russo disse que o vínculo alcançado quando os soldados soviéticos lutaram contra o Japão continua a servir como base de seus laços, disse a KCNA.

“Os sentimentos amistosos dos exércitos e dos povos dos dois países, forjados e aprofundados na luta sangrenta contra o inimigo comum, servem como uma força motriz para o desenvolvimento… das relações de amizade e cooperação em uma parceria estratégica abrangente e camaradagem invencível”, declarou Kim.

Os soviéticos apoiaram as forças comunistas de Kim, que acabaram estabelecendo a Coreia do Norte após a libertação da Coreia em 1945.