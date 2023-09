Líder norte-coreano; Kim Jong-un se reúne com Putin: “Moscou vencerá a guerra”, durante um jantar oficial num cosmódromo no Extremo Oriente. Kim referiu-se ao Ocidente como “reunião do mal”, e exaltou a relação entre seu país e a Rússia.

Jong-un afirmou que transformará as relações com a Rússia na “prioridade máxima” de sua diplomacia.

Jong-un deixou o território russo após o fim do encontro com Putin e embarcou em seu trem blindado para retornar para a Coreia do Norte.