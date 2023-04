“Klebinho” líder do “Novo Cangaço” foi preso na fronteira

O Brasileiro Kleber Lucas Paz de Oliveira, de 32 anos apontado como o líder de uma facção criminosa no Rio Grande do Norte foi preso em Preso Juan Caballero. Ele é apontado como membro do chamado “Novo Cangaço” responsável por ataques a bancos e carros-fortes usando de extrema violência e armas de grosso calibre. Além de ser acusado de ataques recentes no RN.

O preso é integrante do chamado Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte, facção dissidente do PCC naquela região do Brasil. “Klebinho” como é conhecido estava na lista dos dez criminosos mas procurados pela justiça brasileira.

Kleber foi capturado em uma casa no bairro Virgem de Caacupé de onde articulava o tráfico de armas e drogas para entrada no Brasil e posterior envio ao RN. A ação coordenada foi denominada de Fronteira Mbarete I pela Senad. Ele deverá ser extraditado e entregue à Polícia Federal ainda hoje, seguindo os trâmites legais.

Participaram da prisão policiais da SENAD e da Polícia Federal.