DOURADOS-MS (Correspondente) – Kombi carregada com 1.005,000 Kg de maconha é apreendida na noite de sábado (24) em virtude da Operação Hórus durante um patrulhamento ostensivo pela Avenida Presidente Vargas na cidade. Os militares visualizaram uma Kombi, com placas da cidade de Sete Lagoas/MG e um Onix com placas de São Luís/ MS estacionado com quatro ocupantes. O motorista do Onix tentou se evadir, mas foi detido.

Dois homens que estavam no Onix tentaram jogar fora seus celulares, mas logo foram encontrados e apreendidos pelos policiais. Uma mulher de 40 anos de idade, que estava no Onix, não portava os documentos pessoais obrigatórios. A ocorrência foi registrada e entregue na Defron, em Dourados, onde os três homens e a mulher permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.

DOF

