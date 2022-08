O Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Cassems de Campo Grande é um dos 12 laboratórios de Mato Grosso do Sul que possuem a certificação de acreditação do Sistema de Gestão de Qualidade Nacional pela norma DICQ. No Brasil, existem mais de 20 mil laboratórios registados e apenas 3% deles possuem acreditação.

A acreditação foi recebida pelo Laboratório no dia 02 de junho. Na prática, significa que o laboratório atua em conformidade com um conjunto de requisitos, previamente estabelecidos, e que realiza exames com processos padronizados, além de seguir normas internacionais de qualidade gerando resultados confiáveis.

Para conquistar a acreditação, o laboratório foi submetido a um processo com a finalidade de comprovar a implementação do seu sistema da qualidade, quer seja em relação à capacidade organizacional ou técnica.

A biomédica e coordenadora do Laboratório Clínico do Hospital Cassems de Campo Grande, Simone Aparecida de Almeida, explica que todo o processo de preparação do laboratório para ter o sistema de gestão da qualidade e competência técnica aprovado pelos auditores do DICQ, durou seis meses e incluiu o aperfeiçoamento das rotinas de trabalho.

“Buscamos constantemente a melhoria contínua dos nossos processos, e aplicamos ferramentas que agregassem valor técnico e científico, visando principalmente, nesses últimos meses, atender aos requisitos da norma. Essa conquista da Acreditação pelo Sistema Nacional de Acreditação – DICQ, nos deixa mais felizes e confiantes em nossa prestação de serviços aos nossos pacientes e beneficiários Cassems”, afirma a coordenadora.

O retorno desse empenho foi a Acreditação do Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Cassems de Campo Grande que oferece os exames laboratoriais nas especialidades de: bioquímica, hematologia, imunologia, hormônios, microbiologia, parasitologia, urinálise, hemostasia e gasometria, certificados.

O que, de acordo com a coordenadora do Laboratório, é resultado da dedicação e esforços da equipe do laboratório pela melhoria contínua dos serviços realizados pelo laboratório clínico e ressalta a importância desse reconhecimento.

“A acreditação do nosso laboratório evidencia a missão da CASSEMS em prestar a melhor assistência aos pacientes e servidores públicos do estado. É muito importante, porque coloca o laboratório em outro nível em relação a qualidade das nossas análises, além de nos tornar mais competitivos dentro do mercado em que estamos inseridos”, ressalta Simone Aparecida de Almeida.

A coordenadora do Laboratório Clínico da Cassems destaca também quais benefícios a acreditação traz para quem procura a instituição para realizar exames laboratoriais: “Nos tornar um laboratório acreditado evidencia que buscamos inovações e que atingimos os padrões de qualidade e segurança definidos por uma das maiores empresas certificadoras do Brasil. Isso muda o olhar do paciente que busca o serviço laboratorial, pois ele busca uma instituição em que pode confiar por oferecer a melhor assistência”, finaliza.