Laço comprido na Acrissul vai acontecer de 11 a 13 de agosto com entrada franca

Com a finalidade de resgatar e preservar a cultura, esporte e lazer, bem como fomentar a equinocultura do Estado, A Acrissul (Associação dos Criadores do Mato Grosso do Sul), em parceria com o empresário Fábio Araújo, irá promover o evento Acrissul Laço Comprido, que vai acontecer nos dias 11, 12 e 13 de agosto no Parque de Exposições Laucídio Coelho com entrada franca. Anteriormente o evento aconteria de 28 a 30 de julho, mas foi remarcado.

Além de promover o esporte do laço comprido que é cultural no Estado, o evento tem a intenção de valorizar os criadores, investidores e profissionais do setor equestre, abrangendo todas as raças, bem como fomentar a equinocultura viabilizando desta forma cursos, palestras, provas e comercialização de animais.

De acordo com o empresário e organizador do evento Fábio Araújo, o diferencial desse evento, é a estrutura e o ambiente familiar que será montado para agradar e atender todos os públicos. “Para aqueles que vão participar das provas, nós vamos contar com a estrutura da Acrissul, que conta com um espaço amplo para quem deseja ficar em acampamentos, e para quem não for acampar, não tem problema, já que o Parque de Exposições é no coração de Campo Grande os participantes poder ir para suas casas e voltar tranquilamente. Já para as famílias e público em geral que vão assistir e passear no Parque, teremos parque de diversões, Food Truck, música regional, estandes para negócios, demonstração de drones e muito mais, a festa vai ser linda”, cometa o organizador.

Campeonatos futuros

Esta será a primeira festa Acrissul Laço Comprido do ano de 2023, mas outras duas festas já estão agendadas para o mês de setembro e novembro. A competição envolve vários laçadores e clubes de laço comprido de todo o Estado, e deve envolver a comunidade em uma grande festa esportiva. “Nós sabemos que esse não é um esporte tão acessível, é uma modalidade que exige um pouco mais de recursos, mas as pessoas e principalmente as crianças, gostam de estar perto dos cavalos, são animais em sua maioria dóceis e que chamam atenção por sua beleza, por esse motivo eu acredito que a festa será uma atração para o público”, disse Fábio.

Mais de 300 competidores devem participar das provas, o torneio deve distribuir cerca de R$ 30 mil em premiações. O Parque estará aberto para o público das 06h às 20h.

SERVIÇO

Para informações sobre inscrições e estandes, (67) 998967538/ Fábio Araújo.