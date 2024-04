Ladrão abusado quebra vidraça de loja recém-inaugurada e não leva nada em Jardim

Um empresário de 25 anos teve prejuízos antes mesmo de inaugurar seu estabelecimento, ao ter o local invadido por ladrão, na madrugada de quinta-feira (11), em Jardim.

Segundo o boletim de ocorrência, o criminoso quebrou a vidraça da loja localizada na Avenida Mato Grosso na Vila Agélica 2, para tentar roubar, mas nada foi levado.

De acordo com o empresário, o caixa da loja estava aberto e uma bolsa deixada no estabelecimento revidada. O comércio não possui circuito de segurança, a vítima não tem suspeita de quem possa ter cometido o crime. O caso foi registrado com tentativa de furto na 1 DP de Jardim.



fonte: topmidianews