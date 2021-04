CAMPO GRANDE/MS – Consta do Boletim de Ocorrencia, que as proprietárias da loja acionaram a polícia após ver pelo sistema de circuito interno do estabelecimento que o local estava revirado logo após o alarme tocar. Quando chegaram a loja junto dos militares foi encontrado dentro do estabelecimento um papel de alvará de soltura do dia 13 deste mês, com o nome do autor.

Era por volta das 23 horas, quando o ladrão invadiu a loja de bicicletas na Avenida Calógeras região central da cidade. Ao ouvir o alarme da loja tocar, ele tentou fugir pulando muros e subindo em árvores. Para o azar, o ladrão esqueceu alvará de soltura e foi preso em cima de telhado. As donas do local afirmaram que tinham sido levados cerca de oito pneus de bicicletas. Depois de buscas pela região o bandido foi encontrado em cima de um telhado vizinho. Ele tentou fugir , mas acabou detido.