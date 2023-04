Ladrão de carros foragido de Goiás é preso pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), da 1ª Delegacia de Ponta Porã-MS, deu cumprimento nesta quarta-feira, 05/04, a um mandado de prisão temporária e de busca e apreensão contra um foragido da penitenciária do Estado de Goiás. Com ele os policiais apreenderam diversos tipos de entorpecentes e arma de fogo. Dois foram presos.

Segundo apurado, a Polícia Civil, em cooperação com a Guarda Municipal de Ponta Porã, recebeu informações anônimas sobre a suposta autoria de um crime de roubo de veículo e tráfico de drogas ocorridos na cidade de Ponta Porã-MS. Após apuração preliminar, foi realizado o reconhecimento pelas vítimas, tendo as mesmas reconhecido positivamente os suspeitos.

De posse das informações, a equipe SIG diligenciou no sentido de localizar o suposto esconderijo dos carros roubados e também a qualificação dos suspeitos, tendo apurado que um deles cumpre pena em regime semiaberto no Estado do Mato Grosso do Sul e é foragido do sistema penitenciário do Estado do Goiás, pois realizou fuga do presídio de Aparecida de Goiânia no ano de 2020.

Foi apurado que o suspeito foragido usava outra qualificação neste Estado, o que gerou divergência dos dados.

Ato contínuo, a Autoridade Policial representou pela prisão temporária dos suspeitos e pela busca e apreensão nos endereços levantados, o que foi deferido pelo Poder Judiciário e cumprido nesta data. No local, a equipe policial localizou o suspeito foragido e apreendeu aproximadamente um total de 250 kgs de drogas, sendo 197 kgs de maconha, 5,2 kgs de cocaína, 620g de pasta base, 47 kgs de Skank e 1,5 kg de haxixe, além de utensílios tipicamente utilizados para o tráfico de drogas.

Também foi localizada uma arma de fogo, calibre 380, com numeração raspada. Além do cumprimento do mandado de prisão temporária, os dois indivíduos foram presos em flagrante por crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.