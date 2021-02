A PM prendeu no sábado (6) um autor de furto de motos em flagrante na Vila Margarida, em Campo Grande/MS. O fato quando a viatura do Pelotão Margarida realizava rondas na região e recebeu a ocorrência, via rádio, que havia uma pessoa acompanhando de longe um cidadão tentando ligar sua moto.

A viatura que já estava nas proximidades realizando o patrulhamento ostensivo preventivo chegou rapidamente ao endereço, lá havia um cidadão com uma chave micha tentando ligar três motocicletas, de pronto a guarnição realizou a abordagem ao autor que sem reação não soube explicar o fato. Sendo assim, foi dada a voz de prisão a ele pelo crime de Furto na forma tentada e o autor entregue na DEPAC/Centro.