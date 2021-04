Rapaz de 27 anos liberou um enxame de abelhas e foi preso durante tentativa de roubo, na manhã desta quinta-feira (15), na Rua Coroados, Vila Piratininga, em Campo Grande. Segundo testemunhas, ele tentava escalar o muro de uma casa através de um terreno baldio quando atingiu uma colmeia e começou a ser atacado pelas abelhas. No desespero, ele destruiu toda a caixa, intensificando o ataque.

Os donos da casa que seria assaltada – uma mulher, uma criança e um idoso – também foram ferroados e se esconderam em um quarto. O ladrão caiu no quintal da residência e tentava jogar água pelo corpo quando os bombeiros chegaram, após chamado dos vizinhos. O serralheiro Moacir da Silva, 55 anos, ouviu os pedidos de socorro e tentou ajudar a família. Ele presenciou a cena e explicou para as autoridades a dinâmica do crime. De acordo com ele, o ladrão estava observando a região pela manhã.

O subtenente Alencar, do Corpo de Bombeiros, ficou responsável pelo resgate. Ele usou traje de apicultor e um lençol para proteger as vítimas. A família teve ferimentos leves e ninguém sofreu reação alérgica. O invasor foi o mais atingido. Conforme Moacir, o jovem tem várias passagens policiais. Ele vai passar por atendimento médico e será encaminhado para a polícia. A orientação dos bombeiros é para que a família passe o dia fora e vizinhos tranquem portas e janelas. Para a população em geral, fica o reforço para evitar colocar fogo em terrenos baldios. Em situação semelhante, a queima de uma colmeia poderia resultar na morte de um inocente.