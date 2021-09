Igor Falconi de Moura dos Santos, 23 anos, foi preso em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (13), suspeito de arrombar e furtar uma conveniência na Rua Santa Quitéria, Jardim Centenário, em Campo Grande. Segundo o boletim de ocorrência, os vizinhos acionaram a polícia, que encontrou Igor carregando dois refrigerantes e carvão de narguilé em uma sacola, ainda nas imediações do local furtado.

O jovem confessou o furto, mas disse que outras pessoas se aproveitaram que os cadeados do comércio e a porta foram destruídos para também levar algumas coisas. Já as testemunhas disseram que era a ‘sexta viagem’ do investigado até a conveniência, em um crime ‘estilo formiguinha’. Igor já tinha ficha criminal por perturbação do sossego e um roubo realizado em 2019. Ele foi preso e passa por audiência de custódia nesta terça-feira (14).