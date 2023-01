A Polícia foi acionada pois uma conveniência na Rua Jerônimo de Albuquerque havia sido assaltada no Nova Lima, em Campo Grande. No local, os militares observaram que havia um cadeado estourado. O suspeito ao ver a guarnição tentou se evadir pela lateral do estabelecimento. Mas foi detido e e dize ao policiais “Pedi Senhor”. Ele foi detido com 60 reais em moedas, nove pacotes de cigarro e 48 isqueiros. Além disso, portava uma réplica de pistola preta. A dona do comércio foi chamada por populares e esclareceu que a arma de brinquedo é da filha pequena. Na frente do comércio, a polícia achou uma mochila do suspeito, com duas toucas ninjas, chaves de fenda, alicate e faca de serra.