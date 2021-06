Um homem de 40 anos foi surrado por populares na madrugada desta quarta-feira (16), no Jardim Noroeste, em Campo Grande. O ladrão estava tentando arrombar a porta de um estabelecimento na avenida Indianapólis, que conta com várias lojas comerciais, mas foi surpreendido com a chegada dos moradores para evitar o assalto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz foi agredido pelo grupo de moradores e depois foi deixado até a chegada da Polícia Militar que precisou ser acionada, assim como o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para transportá-lo para a Santa Casa devido à gravidade das agressões.

Segundo relatado pelo próprio ladrão, ele não sabia dizer quem deu início as agressões, mas que foram várias pessoas. Após as explicações, ele foi encaminhado para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino com duas lesões no crânio e sentia muitas dores na perna esquerda.

Na averiguação, a polícia acabou encontrando um mandado de prisão em aberto e o ladrão permaneceu no hospital sob escolta pelo processo que era relatado contra ele. Ainda segundo o registro, nenhuma testemunha foi relatar sobre o possível roubo. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.