DOURADOS – MS (Correspondente) – Na manhã desta sexta-feira (2), a proprietária de uma padaria localizada na Rua Monte Alegre, Jardim Guanabara, em Dourados, registrou um B.O após o seu estabelecimento ser furtado. De acordo com a vítima, ela chegou ao local por volta das 6h da manhã desta sexta (2) e notou que os cadeados da grade, janela e porta haviam sido estourados. Do comércio foram levados bolos, aparelho de telefone celular e uma quantia em dinheiro não especificada. Conforme imagens da câmera de segurança, apenas um indivíduo entrou no comércio e cometeu o furto. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como “Furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo”.