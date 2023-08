Ladrão “Homem-Aranha” assalta farmácia na fronteira

Ladrão “Homem-Aranha” é preso após invadir uma farmácia, assaltar e ameaçar funcionárias com uma faca e fugir de bike elétrica em Pedro Juan Caballero.

Diferente do super-herói dos quadrinhos o larápio vulgo “Belo do Copo” ou “Rapai” um brasileiro de 59 anos viciado em drogas está enfrentando acusações de homicídio doloso, lesões e roubo agravado contra a usuária brasileira Rosangela Ramos Leite que vive em situação de rua. A Polícia está no encalço do criminoso.