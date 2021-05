Morreu em uma troca de tiros contra equipes do Batalhão de Choque nesta quarta-feira (19), em Campo Grande, no bairro Santo Amaro um bandido identificado como Robert Matheus de 19 anos. Antes da troca de tiros, ele havia invadido uma residência no bairro Portal Caiobá.

Os policiais receberam a informação de que bandidos que estavam em um veículo Volkswagen Gol, de cor cinza, haviam invadido uma casa no Caiobá por volta do meio-dia. Os militares tentaram fazer a abordagem, mas os criminosos atiraram contra os policiais fugindo em um Gol, de cor prata, sendo que depois abandonaram o carro próximo a uma área de pastagem.

Durante as buscas ainda na tarde de quarta (19), os militares foram informados de onde o bandido estaria escondido. Os policiais foram, então, até a residência indicada e lá ao entrarem Robert fez disparos e os militares revidaram acertando o criminoso, que ferido foi socorrido pelos policiais e levado para a Santa Casa, mas não resistiu e morreu.

Do local de confronto foi recolhida a arma usada por Robert, e mais seis cartuchos sendo três deflagrados e dois percutidos. Segundo informações, Robert tinha várias passagens como roubo, furto, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo. Ainda segundo informações, o bandido seria responsável por uma tentativa de roubo de um Fiat Toro.