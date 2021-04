Morador do Jardim Tijuca é executado nesta tarde de quarta-feira (31). A vítima foi identificada como Luiz Felipe da Silva de 22 anos. Luiz possuía passagens por furto. E numa uma das ocasiões no início do mês se arrependeu do roubo e comprou uma televisão nova para a vítima avaliada em R$ 2 mil. Ele parcelou o televisor em 10 vezes. Luiz chegou a se apresentar na delegacia no dia 5 de março. De acordo com a polícia Luiz é o autor dos furtos em fevereiro no Nova Lima e Ramez Tebet.

Execução

De acordo com o delegado Mikaill Faria, da 6ª Delegacia, testemunhas contaram que os autores seriam três ou quatro homens. Ambos teriam chegado ao local em um Uno cinza ou azul. Luiz estaria sozinho em casa quando foi surpreendido pelos tiros de pistola calibre .380 fora da casa. Foram pelo menos 10 disparos. A vítima morreu antes da chegada do socorro.

A madrasta contou que a mãe do jovem reside no interior e está a caminho de Campo Grande (MS).

Estiveram no local equipes dos Bombeiros, Polícia Militar e Civil e a Perícia.