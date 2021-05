Um técnico de infraestrutura, de 37 anos, de uma empresa de telefonia de Campo Grande procurou a delegacia para relatar o desaparecimento de mais de 150 metros de fio de cobre da torre de rádio-base que fica na rua Youssif Abdulahad, no bairro Jardim Paradiso.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o furto foi realizado por um ladrão que não arrombou a caixa ou qualquer área do torre, mas removeu a tampa que dá acesso aos fios, cortando e puxado os segmentos dos fios de cobre.

Segundo o técnico, ao todo foram levados 154 metros de fio de cobre do local. Em Campo Grande, há uma onda de furtos de fio de cobre para serem trocados por dinheiro. O local não foi preservado para exame pericial e não há câmeras de segurança que possam identificar o ladrão na ação.