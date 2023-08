Ladrão rouba relógio Rolex de deputado de MS

Larápios invadiram a casa do advogado João Alex Monteiro Catan (68), pai do deputado estadual João Henrique Catan e furtaram anéis de ouro, joias, perfumes, arma de ar comprimido e um Relógio Rolex avaliado em R$ 200 mil. Os metralhas divulgaram o relógio numa rede social. Os policiais descobririam o paradeiro dos criminosos e o receptador e recuperaram o valioso Relógio . As investigações continuam para tentar encontrar os autores e os demais bens furtados.