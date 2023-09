Ladrão troca tiro com a policia e tem “CPF cancelado”

Celso Aurelindo (35) troca tiros com a polícia e tem o “CPF CANCELADO” no Jardim Macaúbas em Campo Grande. Antes do confronto, Celso esfaqueou seu colega de trabalho durante uma bebedeira e depois se escondeu numa casa. Os policiais ao adentraram ao imóvel foram atacados por ele com um punhal e efetuaram dois disparos de contenção. Ele chegou a ser socorrido ao UPA; mas não resistiu.

A vítima da facada foi atendida numa UPA e não corre risco de morte. O caso foi registrado como resistência, homicídio simples na forma tentada e homicídio decorrente de oposição a intervenção policial.