Ladras furtam loja em roupas em MS

Mulheres são flagradas furtando loja de roupas no Centro de Aquidauana. A dupla furtou 28 peças, entre elas bermudas e calças jeans. A partir das características das ladras a polícia prendeu uma delas; uma mulher de 36 anos que confessou a participação no furto. Com a autora presa, foi encontrado um alicate utilizado para remover os alarmes de segurança das roupas. Ela foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil do Município.