Câmeras de Segurança flagraram duas mulheres furtando uma loja no centro de Nova Andradina. Um dos funcionários impede que as larápias saiam da loja. As mulheres colocam a bolsa no chão, com a cesta de compras com os itens que tentavam furtar. Após a devolução das mercadorias, a dupla fugiu. A polícia foi acionada e as ladras seguem foragidas.