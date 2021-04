Furto de chapas em depósito de loja de materiais de construção de Campo Grande resultou em prejuízo de aproximadamente R$ 60 mil ao estabelecimento. Duas das chapas foram furtadas, no início da tarde desta segunda-feira (5), e a suspeita é de que o material tenha sido carregado por suspeitos em veículo Chevrolet Corsa.

Conforme boletim de ocorrência, por volta das 13h15, funcionários da Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica, na Capital, avistaram pessoas em atitude suspeita, carregando o carro com chapas “U”, com cerca de 6 metros de cumprimento, avaliadas em aproximadamente R$ 6 mil. Os trabalhadores acionaram a Polícia Militar, que esteve no local.

Ainda segundo registro policial, os policiais comunicaram sobre o furto a um funcionário da empresa lesada, que identificou, no local, que o portão estava sem corrente e cadeado, itens de segurança que eram usados para trancar o depósito. As portas do estabelecimento também foram arrombadas. À polícia, o funcionário relatou também, que outras chapas do modelo haviam sido furtadas, totalizando R$ 60 mil em prejuízo. Buscas foram realizadas pela região, mas nenhum suspeito do furto foi localizado. Diligências seguem sendo realizadas.