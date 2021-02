CAMPO GRANDE/MS – A vitima, um homem de 35 anos, foi encontrado na Rua Evelina Selingardi no Bairro Parque Lageado, região sul da cidade, onde estava com ferimentos no rosto, na cabeça e boca, e sangrando muito. Ele estava caido e gemendo de dores, conforme a testemunha que acionou a polícia e o Samu.

Ao chegar no local, os policiais e socorristas encontraram a vítima, que mesmo desorientada conseguiu explicar o que aconteceu; Contou que estava caminhando pela rua, quando outros dois homens o atacaram com golpes de madeira na cabeça. Ele ainda disse que, depois de cair no chão, teve sua carteira com documentos e R$ 1.500,00 levados pelos bandidos.

Após os primeiros socorros na viatura do Samu o homem foi levado para Santa Casa com possíveis fraturas na face.