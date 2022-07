Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta segunda-feira (18) acusado de ser o receptador de três bandidos que furtaram um restaurante na região central de Campo Grande, na madrugada de sábado para domingo (17). Ao todo, foram levados 90 quilos de carnes do estabelecimento.

O homem acabou sendo preso em flagrante ao dizer que revendeu parte dos produtos. A outra parte foi recuperada pela Polícia Militar, que conseguiu encontrar o receptador.

Os três criminosos que invadiram o restaurante, além de roubar as carnes, defecaram no interior do estabelecimento antes de fugirem do local, que foi arrombado. A Polícia Militar ainda procura quem seria os três ladrões que fizeram todo esse estrago. O receptador foi preso em flagrante e entregue na Depac Centro.