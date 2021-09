Ladrões invadiram o subsolo da antiga rodoviária e furtaram fios de cobres deixando a estação rodoviária no escuro. Os comerciantes do local foram forçados a permanecerem com as portas fechadas. Para quem trabalha no local a situação reflete o abandono da região e do número grande de usuários de drogas que cerca o prédio da antiga rodoviária. Nem as câmeras de segurança intimidam os usuários de drogas que pularam o portão do estacionamento do subsolo, abriram o compartimento de energia e puxaram metros de fio para terem acesso ao cobre. Não foi divulgado não fio foi roubado. O prejuízo ultrapassa o valor de R4 7 mil. O furto deixou todas as lojas do lado da Rua Dom Aquino sem energia.

A síndica do prédio, Rosane Mely de Lima explicou que um eletricista já realizou os levantamentos dos custos para a reposição dos fios. Imagens do crime estão sendo recolhidas e serão entregues a polícia para ajudar na identificação e prisão dos larápios. “A polícia e a guarda estão fazendo sua parte, mas a Polícia Civil precisa investigar quem está fazendo a compra desse material, para frear esse crime que não acontece só aqui, mas em toda a cidade”.

De acordo com a Rosane uma ação da prefeitura e da SEMADUR (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana) ficou de lacrar os imóveis, mas um deles permanece aberto e encontra-se com vários usuários de drogas. A Polícia está investigando o furto desta madrugada.