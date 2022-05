Criminosos invadiram armados uma joalheria na Rua 11 de junho em Maracaju. Os autores estavam num veículo Cobalt branco placas de Campo Grande e empreenderam fuga após o assalto, mas foram localizados via câmeras de monitoramento. Houve perseguição policial e tiros foram disparados nos pneus do veículo. O carro parou e foi realizado a prisão do trio em flagrante pelo o crime de roubo majorado se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo.

AUTORES DO ROUBO

Kelvin Castro de Brito, 20 anos histórico de roubos a mão armada, lesão corporal, dano qualificado, furto, desacato e receptação; Diego Santana da Silva, (32), possui antecedentes de roubo à mão armada, tráfico de drogas, furto e receptação. Miqueias Brandão Pereira, de 24 anos, 24 anos, roubo armado, resistência, furto qualificado, furto tentado, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, adulteração de sinal identificador de veículo, receptação, desacato, porte de arma, rixa, ameaça, roubo tentado, lesão corporal e violação de domicílio. Todos serão encaminhados para presídio fora de Maracaju.