Pizzaria é invadida pela 4ª vez e “amargou” prejuízo de 7 mil na Mata do Jacinto em Campo Grande. De acordo com o Boletim de Ocorrência o criminoso entrou no comércio pelo telhado e caiu sobre alguns equipamentos da cozinha e os danificou. Toda a ação foi flagrada pelas câmeras de segurança. O larápio entra na pizzaria e vai direto ao caixa e furta R$ 70 reais em dinheiro e 40 latas de cerveja.

Entretanto, o maior prejuízo resultou através dos danos causados em diversos equipamentos. As ações criminosa até agora resultaram num prejuízo que ultrapassa os R$ 15 mil. Ainda conforme o dono do local, o gatuno foi visto andando em uma mata localizada na rua Jamil Basmage. O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia como furto qualificado. O autor não foi localizado até o momento.