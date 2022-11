O trecho final da pista bairro/centro da Avenida Cônsul Assaf Trad será recapeado pela Prefeitura de Campo Grande. Com investimento estimado em R$ 2.568.099,13, a obra abrangerá o trecho de 1,7 km que começa em frente do Cemitério São Sebastião e vai até a esquina com a Rua Alegrete. Nesta terça-feira (1) foi publicado no Diário Oficial o edital de abertura da licitação. As propostas das empresas e os documentos de habilitação deverão ser entregues até o próximo dia 6 de dezembro.

A Cônsul Assaf Trad é o braço norte, saída para Cuiabá, do antigo anel rodoviário, prolongamento da Avenida Coronel Antonino. O trecho inicial da pista de entrada na cidade já recebeu nova capa asfáltica desde a rotatória do macroanel e houve abertura da terceira pista. Esta pista será estendida até o cruzamento com a Avenida Lino Villacha, divisa do Nova Lima com o Jardim Colúmbia.

Segundo o secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, o recapeamento da outra pista da Cônsul Assaf Trad (centro/bairro) está previsto no plano de obras do Avançar Cidades, financiamento que a Prefeitura vai contratar em 2023. O mesmo serviço está programado para a Avenida Coronel Antonino e as ruas Alegrete e 25 de Dezembro. Nesta região receberam nova capa asfáltica as ruas Presidente Castelo Branco Rio de Janeiro, Francisco Abrão e Dr. Meireles.

Novas frentes



Já foi aprovada a reprogramação, com recursos da OGU (Orçamento Geral da União) e contrapartida de R$ 1,8 milhão, para conclusão de novas frentes de recapeamento. O projeto inclui ruas como a Bom Sucesso que atravessa os bairros Marcos Roberto e Jockey Club. Também está neste planejamento o último trecho de acesso à Coophavila 2, a Rua Fátima do Sul e o seu prolongamento a Rua Península. No centro da cidade, terá asfalto novo trechos da Avenida Três Barras, João Pedro de Souza e 15 de Novembro.

Já foi homologada a licitação para as obras de recapeamento de um trecho de 9 km da Avenida Duque de Caxias, pista bairro/centro, da rotatória do Indubrasil até o aeroporto. O investimento previsto é de R$ 16,6 milhões.