Lançamento da caminhada ‘Passos pela Vida’ reúne parceiros para conscientizar sobre doação de órgãos

O lançamento oficial da 1º caminhada “ Passos pela Vida – Juntos pela Doação de Órgãos e Córneas”, realizado na quarta-feira (4) na CET/MS (Central Estadual de Transplantes de Mato Grosso do Sul), reuniu dezenas de apoiadores da causa para reforçar a importância da doação de órgãos.

A caminhada, que será realizada no dia 15 de setembro, às 8h, com início no Centro de Múltiplo Uso – Arquiteta Zuleide Simabuco Higa, próximo ao Quartel do Corpo de Bombeiros do Parque dos Poderes, em Campo Grande, contará com dinâmica interativa e orientações sobre doação de órgãos e córneas, avaliação física, participação dos heróis da Liga do Bem, entre outras atividades.

Durante o evento de lançamento, a coordenadora da CET/MS, Claire Carmen Miozzo, reforçou a importância da parceria em prol das doações e agradeceu o apoio dos parceiros. “Esse ano estamos fazendo uma mobilização nunca vista antes, muitos parceiros e amigos da causa unidos para conscientizar as famílias sobre a importância do sim a doação de órgãos. Gratidão a todos que participam conosco desta iniciativa”.

Para o diretor-presidente da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), Paulo Ricardo Martins Nuñez, a parceria é fundamental. “Vamos participar de todo apoio logístico e estaremos com acadêmicos de universidades presentes para a realização de atividades com todos os participantes, será um dia para a família toda”.

Segundo a superintendente de Gestão do Hospital São Julião, Jéssica Mendes, que na ocasião representava o presidente da instituição Dr. Carlos Melke, o evento reforça o trabalho realizado por toda rede. “É uma campanha de grande importância para nós, um trabalho que realizamos todos os dias juntos as famílias. Hoje, o São Julião realiza cerca de 90% de todos os transplantes de córnea do Estado”, reforça.

Esperança

Com fé e esperança, Neila aguarda o dia da chegada do seu Sim. Foto: Marcus Moura

A professora aposentada Neila Mara Flores veio de Jardim para prestigiar o lançamento da caminhada. Diagnosticada com câncer fígado, ela está na fila de transplante e diz que positividade e fé fazem toda a diferença. “Faz um ano e seis meses que eu estou aguardando. Precisamos falar disso em todos os lugares, nós temos que conscientizar nossas famílias que somos doadores. Hoje, eu sei quão importante é doar por estar nessa condição, mas tenho muita fé em Deus e positividade para enfrentar esse desafio”, destaca.

O autônomo Roberto Pino conhece bem a espera pela doação, diagnosticado com uma comorbidade em 2012, ele aguardou cerca de quatro anos pelo sim. “Agora, dia 13 de agosto, fez oito anos da minha cirurgia. Antes da doença, eu não falava sobre doação, não era algo comum para mim, mas depois de viver tudo que vivi, sei da importância em falarmos a respeito da doação. Um sim pode salvar muitas vidas”.

O evento é uma realização da SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da CET/MS, Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), SETESC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, e apoio da OPO Santa Casa, OPO Hospital da Vida de Dourados, Hospital São Julião, Fratello, Hemosul, Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, Banco de Olhos da Santa Casa de Campo Grande, Jeito de Cuidar Unimed, deputado estadual Renato Câmara, Instituto Sangue Bom, Faccilita Inteligência Contábil, AVC Center, Instituto da Visão de Mato Grosso do Sul, Estação Sul, Hospital dos Olhos Dourados, Santa Casa Campo Grande, Hospital Adventista do Pênfigo, Unimed Campo Grande, Cassems, Pró Oftalmo Clínica de Olhos, Hospital Proncor, Hospital Santa Marina, Laboratório Sabin e Bio Molecular.

Lançamento da caminhada aconteceu na sede da CET/MS. Foto: Marcus Moura

Doe órgãos, salve vidas

A doação de órgãos é um gesto de solidariedade e amor ao próximo, que permite que muitas pessoas possam ter uma nova chance de vida. Para ser doador, basta comunicar essa vontade aos familiares, pois a autorização para a doação deve ser feita pela família no momento oportuno. Eventos como a Caminhada “Passos pela Vida” são fundamentais para reforçar a importância dessa decisão.