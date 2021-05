No dia em que a temperatura registrou queda em todo Mato Grosso do Sul, quinta-feira (06), o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), realizou a live de lançamento da 6ª edição da campanha “Aqueça uma vida”.

Em participação virtual, o senador Nelson Trad Filho ressaltou que a bancada federal se sente extremamente gratificada em integrar ações como esta. “O inverno vai chegar, o frio vai bater e que cada vez mais pessoas vão precisar desse calor humano. Em tempos de pandemia, o que mais precisamos é aquecer os nossos corações e ajudar a quem precisa”, disse o senador.

Na mesma linha, a secretária de Estado de Administração e Desburocratização, Ana Nardes, elogiou o voluntarismo dos servidores do Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul nas últimas edições e pediu a renovação deste compromisso.

Poderão ser doadas roupas de frio, calçados, meias e luvas que estejam em boas condições e limpos, visando a proteção dos servidores que farão as triagens e também da população que receberá os donativos.

A partir de quinta-feira (06) até o dia 18 de junho, as caixas de coleta estarão disponíveis nos órgãos públicos estaduais do Governo do Estado para que os servidores e a população em geral possam deixar as suas doações para aquecer os sul-mato-grossenses que estão socialmente vulneráveis.

Também participaram do lançamento o secretário-adjunto de Governo e Gestão Estratégica, Flávio César; secretário-adjunto de Administração e Desburocratização, Édio Viegas, e o vereador de Campo Grande, João César MattoGrosso.

Entrega simbólica

Para marcar o pontapé inicial da campanha, a madrinha da campanha entregou, simbolicamente, ao secretário-adjunto de Governo e Gestão Estratégica, Flávio César, cobertores que representam os 80 mil que serão adquiridos pelo Governo do Estado e posteriormente distribuídos aos 79 municípios.