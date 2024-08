Lançamento da Campanha da Sargenta Betânia acontece no sábado, 31 de agosto, com presença de Tereza Cristina, prefeita Adriane Lopes, Vice Camila e do deputado federal Dr. Luís Ovando

O lançamento oficial da campanha da Sargenta Betânia ocorrerá neste sábado, 31 de agosto, e promete ser um evento marcante para a comunidade. O encontro será realizado na Rua Manoel Inácio de Souza, número 1093, no Centro da cidade, e contará com a presença de importantes figuras políticas e líderes regionais.



O evento começará às 16h e contará com a participação da Senadora Tereza Cristina, da prefeita Adriane Lopes, da vice-prefeita Camila e do Deputado Federal Dr. Luís Ovando. Esses líderes estarão presentes para apoiar a candidatura da Sargenta Betânia e compartilhar suas visões para o futuro da região.



A Sargenta Betânia, conhecida por sua dedicação e trabalho exemplar em sua trajetória, está buscando o apoio da comunidade para fortalecer sua candidatura e promover mudanças significativas. O lançamento da campanha é uma oportunidade para os eleitores conhecerem melhor suas propostas e se engajarem no processo eleitoral.



A presença de figuras políticas de destaque no evento ressalta a importância da candidatura de Betânia e demonstra o suporte sólido que ela possui. A Senadora Tereza Cristina, a prefeita Adriane Lopes e o Deputado Federal Dr. Luís Ovando contribuirão com suas palavras e apoio para o sucesso da campanha.



Os organizadores do evento convidam todos os cidadãos a comparecerem e participarem deste importante marco na trajetória política da Sargenta Betânia. A comunidade terá a chance de ouvir de perto as propostas e projetos que serão apresentados durante a campanha.



Não perca a oportunidade de fazer parte deste momento significativo e apoiar a Sargenta Betânia em sua jornada rumo à eleição. O evento promete ser um marco para a política local e uma ocasião para fortalecer os laços entre os candidatos e a população.