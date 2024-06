Amanhã, 28 de junho, às 19 horas, teremos entrevista coletiva com o pré-candidato à prefeitura de Campo Grande pelo PSDB, Beto Pereira, com o ex-governador Reinaldo Azambuja, e com o Governador Eduardo Riedel, para falar sobre o projeto do PSDB para a prefeitura de Campo Grande.

Data: 28/05

Local: Avenida Calógeras, 950

Horário: 19h