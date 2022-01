O primeiro dia do Fest Verão Paraíba 2022 será marcado por muito axé, forró e samba com grandes nomes da música nacional. A 16ª edição do evento, que retorna para agitar o verão da Paraíba e de todo o Nordeste, acontece nos dias 08, 15 e 22 de janeiro, na Arena Fest Verão, em Ponta de Campina, Cabedelo.

Entre os nomes confirmados para o primeiro dia do festival, dia 08 de janeiro, o jovem cantor Eric Land dos hits “Cidade Inteira”, “O Povo Gosta é do Piseiro”, “Esqueceu Foi Porra”, “Beijo das Galáxias”, “Imagine a Cena” e muitos outros, promete mostrar porque é considerado um dos maiores talentos do piseiro.

“2022 começando com tudo já! Estou muito feliz e ansioso para cantar pra galera linda da Paraíba e do Fest Verão. Bora curtir galera.” – Eric Land.

Wesley Safadão, Belo e Bell Marques completam o line up desta noite, que segue por mais dois finais de semana com João Gomes, Os Barões da Pisadinha, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon, Bruno e Marrone, Xand Avião, Zé Vaqueiro e Marcia Fellipe. A organização do evento informa que para garantir a segurança e saúde de todos que farão parte desta grande festa, será preciso apresentar comprovante de vacinação completa para Covid-19 na entrada do evento.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos online no site da Sympla ou presencialmente nas lojas Domus Hall, Spazzio e nas lojas Mioche de João Pessoa e Campina Grande.

Eric Land possui mais de 355 milhões de acessos no YouTube, 3,5 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de streaming, e acaba de lançar “Mete o Pix” com participação de Marcynho Sensação (ouça aqui).

FEST VERÃO PARAÍBA 2022

08/01: Wesley Safadão, Bell Marques, Belo e Eric Land

ARENA: R$ 70,00; R$ 80,00 (amigo Fest); R$ 140,00 (inteira)

FRONTSTAGE: RR$ 150,00 (meia); R$160,00 (amigo Fest); R$ 300,00 (inteira)

OPEN BAR: R$450,00