Lara Lima eleva Brasil ao Pódio com medalha de bronze em Paris 2024

Lara Aparecida de Lima, de Minas Gerais, conquistou a medalha de bronze no halterofilismo nas Paralimpíadas de Paris 2024, na categoria até 41 kg. Com três tentativas perfeitas, Lara ergueu 109 kg e alcançou sua primeira medalha paralímpica. A vitória brasileira é um marco, já que ela havia terminado em 7ª posição em Tóquio. A medalha de ouro foi para a chinesa Zhe Cui e a prata para a nigeriana Esther Nworgu. A portuguesa Simone Fragoso foi desclassificada por doping e planeja recorrer da decisão.

Lara Lima, com apenas 21 anos, destacou a importância da medalha para ela e sua família, especialmente sua mãe e irmã, e já projeta suas metas para os Jogos Paralímpicos de 2028 em Los Angeles, com a ambição de subir ainda mais no pódio.