Larápio atacou uma mulher de 31 anos para roubar seu celular e bolsa no Jardim Centenário em Campo Grande. O criminoso a arrastou para o mato e quando tentava amarrá-la ela conseguiu fugir. Se abrigando num estabelecimento comercial. Os bombeiros foram acionados e encaminharam a vítima com cortes na boca e ferimentos no nariz a UPA do Universitário. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher.