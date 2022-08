Larápio arromba porta de casa e furta celular Samsung A10 junto com o carregador no bairro Serraria em Aquidauana. O morador disse que se ausentou da residência por uma hora e ao retornar encontrou a porta da cozinha arrombada. A vítima relatou à polícia que se ausentou da residência por uma hora, entre 16h e 17h. Ao retornar, encontrou a porta da cozinha arrombada. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil do Município.