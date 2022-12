Larápio é detido por populares no domingo (11) tentando furtar um carro na UPA Leblon em Campo Grande. O suposto ladrão passa por uma audiência de custódia nesta segunda-feira (12). A vítima relatou que levou o filho até a unidade para a criança receber atendimento médico. Ao sair, notou que seu veículo estava com uma das portas abertas e flagrou um homem tentando furtar o veículo. A vítima entrou em luta corporal com o suspeito e ao perceber que o ladrão estava com uma faca gritou por socorro e foi ajuda por populares. A Polícia foi acionada e quando chegou o suspeito já estava detido pelos populares. Ele foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia para os trâmites legais.