O homem de 34 anos que não teve sua identidade revelada foi preso duas semanas após furtar o Cotolengo; instituição que atende crianças com deficiências, no Bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande (MS). O larápio invadiu o local no dia 18 de janeiro. A prisão ocorreu nesta terça-feira (1). O acusado disse ao Delegado Ricardo Meirelles, da 3ªDP que trocou todos os objetos furtados por droga, por isso não foi possível recuperar nenhum dos itens. O acusado foi levado para a delegacia onde foi ouvido e liberado. Ainda segundo Meireles, o homem não tem ligação com os outros dois presos que furtaram a instituição. “Eles se conheciam, mas não cometiam crimes juntos”, disse o Delegado.