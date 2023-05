Criminosos assaltaram uma farmácia no Jardim Leblon em Campo Grande. Os larápios danificaram a porta e urinaram e defecaram numa das salas do comércio. A polícia foi acionada após soar o alarme da farmácia. No local encontram a porta arrombada e o cadeado estourado. Os produtos que estavam sendo furtados foram recuperados e os cagões presos e encaminhados a Delegacia de Polícia.