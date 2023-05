Lavoro fecha parceria com a Brasilseg e passa a oferecer seguro rural a seus clientes

A Lavoro, primeira distribuidora de insumos agrícolas da América Latina a ter ações listadas na Nasdaq, bolsa de valores americana, anunciou hoje o fechamento de uma parceria com a Brasilseg, seguradora do grupo BB Seguros, e passa a ofertar soluções em seguro agrícola para produtores rurais brasileiros. A corretora Agrotech e a plataforma de seguros Agristamp serão as responsáveis por facilitar as negociações realizadas entre a Lavoro e seus clientes.

A parceria reflete o plano de expansão da Lavoro, que tem por objetivo consolidar uma plataforma com os melhores serviços financeiros integrados destinados aos agricultores, entrando em um mercado pouco explorado no País.

“Nos últimos anos, observamos um crescimento relevante na procura por serviços de seguro dentro das propriedades rurais. Uma das razões para esse avanço são as mudanças climáticas repentinas, extremamente danosas para as plantações. A Lavoro, que já vem oferecendo produtos e serviços essenciais para garantir a produtividade e a sustentabilidade de agricultores em todo o Brasil e países da América Latina, procura ofertar um pacote de soluções ainda mais robusto a seus clientes, apoiando-os na busca pela perenidade e saúde financeira dos seus negócios,” ressalta Ruy Cunha, CEO da Lavoro.

A Lavoro passa agora a oferecer o seguro Agrícola Flex, que possui cobertura de produtividade para as culturas de soja, milho e trigo. “A parceria entre a BB Seguros e a Lavoro está alinhada à nossa estratégia de diversificação de canais de distribuição, onde esperamos ampliar nosso balcão de negócios para além da rede BB, aumentar o nosso share de mercado e trazer mais capilaridade na entrega de soluções para os clientes por meio dos parceiros”, explica Marcelo Lourenço, Diretor Comercial, Marketing e Clientes da BB Seguros.

O produtor segurado ainda poderá optar pelo pagamento à vista ou a prazo. “O cliente Lavoro que fechar uma negociação de Barter, poderá pagar o valor do seguro em parcelas ao longo da transação, o que é um diferencial”, destaca o CEO da Lavoro.

“Acreditamos que o seguro rural é um importante mecanismo de proteção para os produtores garantirem seus investimentos contra adversidades climáticas, quitando suas obrigações financeiras, como operações de Barter, por exemplo, e seguindo com as suas atividades sem sobressaltos”, explica Ricardo Sassi, diretor da Agristamp, que cuidará de toda a parte técnica e operacional das negociações, em conjunto com a Agrotech.

“Os profissionais da Lavoro ainda terão à sua disposição a plataforma da Agristamp, que garantirá uma jornada de venda rápida, simples e intuitiva”, complementa Cunha.

Além do seguro Rural, o cliente Lavoro poderá adquirir a modalidade de seguro prestamista, que tem por objetivo possibilitar o pagamento, total ou parcial, da operação de crédito rural ou compromisso assumido pelo produtor em caso de morte natural ou acidental.

A comercialização dos seguros pela Lavoro estará disponível em todos os pontos de venda da companhia no Brasil, seja nas lojas físicas da companhia ou através do atendimento a campo do time comercial da empresa.

Seguro Rural em alta no Brasil

Segundo levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), o seguro Rural pagou mais de R$ 10 bilhões em indenizações aos produtores em 2022, representando um aumento de 47,1% em relação ao ano anterior. Paralelamente, as arrecadações somaram mais de R$ 13,4 bilhões no mesmo período, um crescimento de 39,5% em comparação a 2021.

Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, foram os estados que mais buscaram proteção em 2022, respectivamente. Para 2023, a entidade projeta um crescimento de mais 7,3% no setor.

Declarações Prospectivas

Certas declarações feitas neste comunicado à imprensa são “declarações prospectivas” dentro do significado das disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos Estados Unidos de 1995. As declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como “objetivos”, “estimativa”, “plano”, “projeto”, “previsão”, “intenção”, “irá”, “esperar”, “antecipar”, “acreditar”, “buscar”, “almejar” ou outras expressões semelhantes que prevejam ou indiquem eventos ou tendências futuras ou que não sejam declarações de assuntos históricos. As declarações prospectivas estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas, muitos dos quais envolvem fatores ou circunstâncias que estão além do controle da Lavoro. Os resultados reais da Lavoro podem diferir materialmente daqueles declarados ou implícitos nas declarações prospectivas devido a vários fatores, incluindo, mas não se limitando ao resultado de quaisquer processos legais que possam ser instaurados contra a Lavoro; a capacidade de manter a listagem das ações da Lavoro na Nasdaq; o preço das ações da Lavoro pode ser volátil devido a uma variedade de fatores, incluindo mudanças nos setores competitivos e regulamentados em que a Lavoro opera, variações no desempenho operacional entre os concorrentes, mudanças nas leis e regulamentos que afetam os negócios da Lavoro; a incapacidade da Lavoro de cumprir ou exceder suas projeções financeiras e mudanças em sua estrutura de capital; mudanças nas condições econômicas gerais, inclusive em decorrência da pandemia de COVID-19; a capacidade de implementar planos de negócios, previsões e outras expectativas, mudanças nos negócios nacionais e estrangeiros, condições de mercado, financeiras, políticas e legais; o resultado de qualquer potencial litígio, procedimentos governamentais e regulatórios, investigações e inquéritos; custos relacionados a ser uma empresa pública e outros riscos e incertezas indicados de tempos em tempos em qualquer relatório anual no Formulário 20-F arquivado pela Lavoro e em outros registros da companhia junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Essas declarações prospectivas não devem ser consideradas como representações das avaliações da Lavoro a partir de qualquer data posterior à data deste comunicado à imprensa. Consequentemente, confiança indevida não deve ser colocada sobre as declarações prospectivas.