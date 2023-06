LEI: Agência de Trânsito de Deodápolis recebe nome de pioneiro da cidade

Foi publicada no Diário Oficial do Estado de segunda-feira (12), a Lei 6.069 de 2023 , de autoria do deputado Zé Teixeira (PSDB), que denomina de “Pedro Pinheiro Torres” o prédio onde está instalada a Agência de Trânsito do município de Deodápolis.

De acordo com o deputado, a nova norma “presta homenagem a um ilustre ex-morador daquele município, um dos cidadãos pioneiros da região e com relevantes trabalhos prestados na Agência de Trânsito local”.

Pedro Pinheiro Torres chegou a Deodápolis aos 12 anos de idade, quando ainda era chamada Vila Bandeirante, na época pertencente ao município de Glória de Dourados. Ele foi um dos primeiros construtores de casas na cidade.

Bastante conhecido na região, Pedro Torres foi funcionário da Prefeitura Municipal e por vários anos foi servidor lotado na Agência de Trânsito. Ele faleceu em 18 de março deste ano, aos 69 anos de idade.