A Lei Estadual 2.073/2000 passa a ter uma nova redação com a nova Lei Estadual 6.012/2022, publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (22), com o objetivo de incluir na Política Estadual do Idoso mais ações que protejam as pessoas que tem mais de 60 anos de idade e vivem em Mato Grosso do Sul.

A mudança, de propositura do deputado Jamilson Name (PSDB), inclui no texto que deverá ocorrer “a promoção de ações de prevenção contra negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão contra a pessoa idosa” e também a “promoção do acesso a informações acerca dos mecanismos de enfrentamento às violações de direitos da pessoa idosa e aos canais de denúncia”.

Segundo justificou o deputado, a adequação se fez necessária para o aperfeiçoamento da Política Estadual do Idoso. Confira a nova lei na íntegra clicando aqui.