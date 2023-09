Lei: Campanha de Conscientização sobre o Linfoma não Hodgkin é instituída em MS

No triênio 2023-2025, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), serão mais de 15 mil novos casos de linfoma anuais. Quanto antes for descoberto, melhores serão os resultados clínicos do tratamento. No entanto, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), fez um levantamento e cerca de 50% dos entrevistados demoraram mais de três meses para procurar um médico, mesmo apresentando sintomas.

Com intuito de informar, esclarecer conscientizar, envolver e mobilizar a sociedade civil, foi sancionada a Lei 6.101, de autoria do deputado Antonio Vaz (Republicanos), que institui a Campanha de Conscientização sobre o Linfoma não Hodgkin, a ser realizada, anualmente, no mês de agosto, no Estado de Mato Grosso do Sul.

A campanha poderá ser feita por meio de cartilhas, cards, divulgação em outdoors e outros meios. O Poder Público poderá contar com a cooperação da iniciativa privada e/ou de entidades civis, organizações profissionais e científicas.