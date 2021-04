Nesta última quinta-feira, dia (15), a Lei da Telemedicina (Lei nº 13.989/2020) completa um ano. Foram mais de 1,7 milhões de atendimentos e a tendência de crescimento para este formato que promete revolucionar a medicina continua alta em 2021. Somente a Starbem, health tech que fornece assinaturas de saúde, teve um aumento de 400% em número de assinantes procurando por especialidades como Clínica Geral (50%), Endocrinologia (20%) e Cardiologia (20%). “Desde que a Frente Parlamentar Mista da Telessaúde começou a regulamentar a telemedicina no Brasil, tornou-se necessário o seu fomento. Estávamos muito atrasados em comparação com os Estados Unidos e Europa, porém, a pandemia adiantou uma jornada de uma década em meses”, afirma o cardiologista Leandro Rubio, CEO da Starbem.

Atuando em cenários de baixa complexidade, os que geram maior demanda dentro de uma unidade de saúde, as enfermidades mais procuradas na telemedicina foram para tratamento de infecção de via área superior, como a gripe, e diarreia. De acordo com a startup, mais da metade dos atendimentos realizados nos últimos meses foram voltados para pessoas com sequelas pós-Covid. “Em meio à situação atual que vivemos, é essencial tanto para o sistema de saúde quanto para a segurança da população que essas enfermidades consigam ser tratadas dentro de casa, para evitar maior exposição ao vírus”, ressalta Rubio.

Para Brenda Rodrigues, médica clínica geral que atua na linha de frente da rede pública em Belo Horizonte e Pará de Minas (MG) e também na Starbem por meio de videochamada, grande parte do crescimento do número de novos assinantes da health tech se deve à pandemia. Vale lembrar que a proposta da telemedicina é simplificar e democratizar o atendimento médico através do uso da tecnologia e da telecomunicação. Ainda assim, caso o médico considere necessário realizar uma avaliação presencial no paciente, isso será indicado durante a teleconsulta, o que proporciona segurança e confiabilidade no novo método.