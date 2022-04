Foi sancionada nesta segunda-feira (25), a Lei Nº 5.862, de autoria do deputado estadual Marçal Filho (PP), que cria campanha para sensibilizar a população sobre a importância da doação de órgãos, reduzindo a fila de espera por um transplante em Mato Grosso do Sul.

Publicada no Diário Oficial do Estado, a Lei denomina “Setembro Verde” a campanha que terá o mês de setembro dedicado à conscientização sobre a importância da doação de órgãos. Mais de 400 pessoas aguardam na fila por transplante em todo o Estado.

Conforme a Lei, todos os anos do dia 1º ao dia 30 de setembro, serão realizadas ações de conscientização sobre a importância da doação de órgãos. A justificativa do projeto de Marçal Filho prevê que o Poder Executivo, em conjunto com as entidades afins, realize debates, palestras, seminários, audiências públicas, campanhas educativas e de conscientização, entre outras iniciativas, no intuito de esclarecer e alertar a população sobre a importância da doação de órgãos.

Em Mato Grosso do Sul a negativa de famílias para a doação de órgãos e tecidos de seus parentes depois da comprovação da morte encefálica comprovada chega a 70%, segundo a Central Estadual de Transplantes.

A pandemia fez diminuir o número de cirurgias e as doações de órgãos. Só para transplante renal, são cerca de 150 pessoas aguardando na fila, outras 248 esperam por uma doação de córnea e pelo menos 4 buscam por um novo coração.

De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), 67% dos brasileiros têm o desejo de doar órgãos, mas apenas metade expressou para família a vontade de fazer a doação. A campanha Setembro Verde vem para reforçar a importância de falar sobre o assunto e informar a família sobre a decisão.