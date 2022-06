Publicado no Diário Oficial nº 10.850 de 2 de junho de 2022 a Lei nº 5.889/2022, de autoria do deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) que declara de Utilidade Pública Estadual a Associação “Centro Paradesporto de Alto Rendimento Monte Sião”, com sede no município de Dourados.

Em sua justificativa, Zé Teixeira afirmou que Associação “Centro Paradesporto de Alto Rendimento Monte Sião”, é uma instituição de caráter filantrópico, devidamente cadastrada, com sede própria, regida por regras de direito privado e sem fins lucrativos. Ainda segundo o parlamentar, eles realizam ‘com altruísmo, sobretudo para com os mais necessitados, uma vez que prepara paratletas em consequência da deficiência ou incapacidades diante de situações da vida diária e das próprias exigências do esporte para as competições nacionais e internacionais’.

“Tendo por finalidade atender pessoas em condições de deficiência física, visual, intelectual, surdos e transplantados, a Associação visa apoiar os atletas nas práticas esportivas da modalidade de atletismo paraolímpico através da realização da atividade física dos paratletas, preparando-os para as competições nacionais e internacionais, bem como daquelas que queiram contribuir ou trabalhar com o paradesporto, dedicando-se no processo de inclusão social, orientando e dando a esses cidadãos o suporte necessário para a conquista de seus direitos. Fico feliz com este reconhecimento, por meio da Lei que declara de utilidade pública a referida Instituição”, ressaltou Zé Teixeira.