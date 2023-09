Lei: Dia do Profissional Contabilista é instituído em MS

Foi sancionada a Lei 6.103 , de autoria do deputado Coronel David (PL), que institui, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, o Dia do Profissional Contabilista, a ser comemorado, anualmente, em 25 de abril. A nova norma foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (6).

A lei também insere o Dia do Profissional Contabilista no Calendário Oficial de Eventos do Estado. A partir da data da instituição do curso de Ciências Contábeis, o termo contador passou a designar o profissional com bacharelado em Contabilidade.

A criação do primeiro curso de graduação em Ciências Contábeis no Brasil, em 1945, é um fato histórico que deu origem ao Dia do Contador: 22 de setembro – comemorado ainda hoje nessa data. Já o Dia do Contabilista Brasileiro foi oficialmente instituído em 1979.